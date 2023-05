Bonus TV 2023, fino a 100 euro di buono sconto: chi ci guadagna

Bonus TV 2023, l'incentivo dovrebbe essere rinnovato e consisterà in uno sconto fino a 100 euro per l'acquisto di un nuovo modello di televisore e concomitante rottamazione di un vecchio dispositivo

Sono diversi gli incentivi governativi che sono stati rinnovati anche per il 2023 con l'obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà a causa del caro vita dovuto all'impennata dell'inflazione e dei costi dell'energia. Oltre al bonus zanzariere e quello per la spesa, ci sono conferme anche per il bonus TV 2023. L'incentivo vi permetterà di acquistare una TV di ultima generazione per la rottamazione dei vecchi modelli.

Bonus TV 2023: fino a 100 euro di sconto sulll'acquisto di un nuovo modello e rottamazione di uno vecchio

Il bonus TV ha debuttato con la legge di Bilancio del 2018 per il passaggio al digitale terrestre. E' stato poi rinnovato nel 2021 per incentivare la rottamazione dei vecchi televisori. Al momento non è possibile sapere quale sarà l'entità del bonus TV 2023 ma considerando l'ultima versione dell'incentivo dovrebbe consistere in uno sconto del 20% sul prezzo nel nuovo televisore fino a un massimo di 100 euro. I fondi per sostenerlo dovrebbero essere di circa 90 milioni di euro.

Bonus TV 2023: requisiti

Il bonus TV 2023 si potrà richiedere una sola volta e abbinato all'acquisto di una sola TV per nucleo familiare con concomitante dismissione del vecchio modello. E' probabile che verrà fissata una data massima entro cui si può effettuare l'acquisto (nel 2021 erano considerate solo le TV comprate dopo il 22 dicembre 2018). I requisiti per accedere al bonus TV 2023 sono versare il canone Rai o avere almeno 75 anni ed essere quindi esenti dal pagamento.

Bonus TV 2023: come richiederlo

Il bonus TV 2023 si potrà richiedere direttamente presso il punto vendita in cui si effettua l'acquisto. Il personale del negozio si occpuperà dello smaltimento del modello da rottamare e vi fornirà tutti i moduli necessari per il buono sconto. Se invece consegnate il vecchio modello in una stazione di smaltimento Raee vi verrà rilasciata una certificazione che vi permetterà poi di ottenere lo sconto in negozio.