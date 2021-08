Bonus vacanze, peggio della scorsa estate. Solo 300 mila famiglie interessate

Bonus vacanze, peggio della scorsa estate. Solo a 300 mila famiglie

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, ma il turismo in Italia sembra essere ripartito, con numeri incoraggianti. Il merito però non è di certo da ascrivere al bonus vacanze, la misura decisa dal governo Conte 2 per aiutare le famiglie in difficoltà, si è rivelata un doppio flop. Dopo il fallimento dello scorso anno, c'è stata la replica anche questa estate, con numeri - si legge sul Messaggero - addirittura dimezzati. Tra luglio e agosto l'incentivo prodotto dal precedente governo è stato sfruttato da circa 300 mila famiglie, la metà rispetto a quelle che lo avevano richiesto (e speso) nello stesso periodo dello scorso anno.

La misura - prosegue il Messaggero - avrebbe dovuto garantire un gettito agli operatori del turismo di poco superiore agli 800 milioni di euro complessivi (inizialmente dovevano essere addirittura 2 miliardi ma in un secondo momento l'asticella è stata abbassata sensibilmente per via delle poche richieste) solo che nelle casse di alberghi e altre strutture ricettive sono entrati finora circa 470 milioni di euro, più o meno il 60 per cento dei fondi stanziati. Insomma, rimane un tesoretto che stando alle stime supera di poco i 350 milioni di euro. E non è nemmeno escluso a questo punto che il bonus vacanze venga interrotto anticipatamente, proprio come è accaduto al cashback.