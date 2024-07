Borsa, bene Wall Street, male Piazza Affari: lusso in forte calo

Borsa Milano: chiude in ribasso a -0,59%, male il lusso

Piazza Affari chiude in territorio negativo in linea con le altre piazze finanziarie europee, nonostante l'apertura in rialzo di Wall Strett che ha reagito con determinazione al fallito attentato all'ex presidente Donald Trump. Al termine delle contrattazioni l'indice Ftse Mib cede lo 0,59% a quota 34.375,92 punti.Sul listino avanza Leonardo +1,31%. Il progetto per il nuovo radar della base militare di Sigonella sarà realizzato da un raggruppamento temporaneo di imprese a guida Enav con Leonardo e Techno Sky, societa' del Gruppo Enav responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software di impianti e sistemi utilizzati per la gestione del traffico aereo. Bene anche Saipem che guida i rialzi a +2,08%, spinto dalla notizia che la società si e' aggiudicata due progetti offshore in Arabia Saudita nell'ambito del Long-Term Agreement in vigore con Saudi Aramco. L'importo complessivo dei due progetti e' di circa 500 milioni di dollari.

Scivola il lusso a causa del rallentamento economico del Pil della Cina con Brunello Cucinelli -4,25%, Moncler -2,37%. Crolla Salvatore Ferragamo a -6,68%. Fincantieri chiude a -1,99%. La societa' ha venduto in Borsa tutti i diritti inoptati dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro nella prima delle due sedute in cui i titoli sono andati in asta a Piazza Affari. In dettaglio sono stati acquistati tutti 1.358.880 diritti inoptati. Tra gli energetici a maggior capitalizzazione Eni -0,39%, Enel -1,36%, Tenaris +1,36%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude in discesa a 128 punti

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi chiude in ribasso a 128 punti, in discesa rispetto ai 132 dell'avvio di seduta. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,749%