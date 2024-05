Borsa, esulta chi ha investito in Mps. Con 1000 euro ne sono tornati il doppio

Borsa, ecco i titoli sul listino milanese che hanno guadagnato di più. Esulta chi ha investito in Monte dei Paschi

Esulta chi ha investito in Monte dei Paschi. Con un occhio attento al mercato azionario, gli investitori hanno assistito a un anno di crescita impressionante, con alcune azioni che hanno sfidato ogni aspettativa.

Nel mezzo di un panorama economico in rapida evoluzione, una selezione italiana di titoli ha brillato, superando le previsioni e dimostrando la resilienza delle aziende di fronte alle sfide globali. Scopriamo quali azioni si sono distinte, nel corso degli ultimi 12 mesi, sul listino italiano.

Al primo posto troviamo Mps. La banca senese ha visto crescere il proprio titolo del 134,5%. Ma quanto avrebbe guadagnato un cittadino se, per dire, avesse investito 1000 euro a maggio dell’anno scorso? Ebbene, a oggi si ritroverebbe con circa 1340 euro in più.

Successivamente vi è il colosso della difesa Leonardo. La società guidata dall’ex ministro Roberto Cingolani ha guadagnato il 100,9%. E mantenendo lo stesso esempio, significherebbe un guadagno di oltre 1000 euro.

Segue Unicredit che, da maggio 2023 a oggi, ha visto crescere le proprie quotazioni del 93,9%. Nel caso un investitore avesse “scommesso” 1000 euro, oggi ne avrebbe quasi 940 in più.

Ottima performance anche della Banca Popolare di Sondrio, la quale è salita in Borsa del 92,6% negli ultimi 12 mesi. In questo caso, il guadagno, avendo investito 1000 euro, sarebbe di oltre 920 euro.

Infine, tra i titoli che hanno guadagnato di più nell’ultimo anno compare anche Bper Banca. L’istituto guidato da Pier Luigi Montani è cresciuto sul listino milanese dell’85,4%, portando a un investimento di 1000 euro un guadagno di oltre 850 euro.

Sono questi, dunque, i primi cinque titoli per rendimento negli ultimi 12 mesi a Piazza Affari. Ma qual è stata, invece, la performance del Ftse Mib, ovvero la Borsa di Milano? Ebbene, il punteggio è passato da 27.245 punti agli odierni 35.245 (al momento in cui viene scritto questo articolo) per un incremento pari al 29,36%.

Scendendo ancor più nel dettaglio, ecco quanto vale invece in euro il listino italiano. Considerando che, a maggio scorso, il punteggio totale era di circa 27.245 e il valore era di circa 574 miliardi di euro, oggi, che il punteggio ha segnato la vetta di 35.245 punti, il valore in euro si aggira intorno ai 653 miliardi. Un aumento, questo, di 151 miliardi di euro in 12 mesi.