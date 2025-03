Borsa, Europa cauta dopo la Fed. A Piazza Affari brilla Nexi

Borsa, Europa cauta dopo la Fed. Piazza Affari in rialzo

Le Borse europee hanno aperto miste e incerte dopo la riunione della Fed di ieri che ha lasciato invariati i tassi di interesse e rivisto in senso restrittivo lo scenario di crescita per gli Stati Uniti, rassicurando però leggermente i mercati sulle conseguenze dei dazi doganali sull'inflazione. Nelle prime contrattazioni i principali indici mostrano piccole variazioni: a Francoforte il Dax +0,01% con 23.302,15 punti, a Londra l'Ftse 100 +0,30% con 8.733,60, a Parigi il Cac 40 -0,14% a 8.160,20.

Piazza Affari apre in rialzo con l’indice Ftse mib che segna +0,12% a quota 39.760. Sul listino Balzo di Nexi che dopo i primi scambi sale a +4,2%. Il fondo di investimento statunitense Tpg avrebbe presentato un'offerta da circa 850 milioni per la divisione Digital Banking Solutions, che include la Rete nazionale interbancaria e altre infrastrutture per i clienti istituzionali, secondo indiscrezioni di stampa.

Bene Amplifon a +1,41%. In calo gli industriali con Stellantis -0,84%, Leonardo -0,95% e Pirelli -0,44%. In calo i finanziari con Unicredit -0,6%, Intesa -0,26%, Mps -0,26%, Mediobanca -0,08% e Banco Bpm -0,54%. Positivi gli energetici principali, con Enel a +0,65% ed Eni a +0,66%, all’indomani dell’accordo con Vitol su alcuni asset in Africa occidentale. Snam +0,35% in scia ai conti 2024, che hanno registrato un utile netto adjusted pari a 1.289 milioni di euro, in crescita del 10,4%.

Sul fronte valutario, l'euro apre poco mosso (-0,07%) nel cambio con il dollaro a 1,0893 dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi di interesse, la divisa comune cede terreno (-0,34%) nei confronti dello yen a 1,0893. Cambio dollaro/yen a 148,35 in favore della divisa nipponica. Quanto alle obbligazioni, lo spread tra Btp e Bund apre a 104,5 punti, poco mosso rispetto alla chiusura di ieri a 103,9 punti. Il rendimento si assesta al 3,819%.