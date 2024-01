Borsa, l'Europa non brilla. Piazza Affari in calo. Spread sotto i 170 punti

Apertura debole e in calo per Borse europee in una giornata a scambi ridotti con la piazza di Tokyo chiusa per il 'giorno degli anziani'. A Francoforte il Dax lima +0,06% a 16.603,86 punti, a Londra l'Ftse 100 cede lo 0,37% a 7.661,34 punti e a Madrid l'Ibex-35 perde lo 0,21% a 10.143,50 punti. A Parigi il Cac 40 cala dello 0,13% a 7.411,00 punti. Prime fasi incerte alla Borsa di Milano con il Ftse Mib che lima lo 0,05% a 30.430 punti. Gli investitori guardano ai dati macro usciti di recente e attendono quelli previsti in settimana per capire la futura traiettoria della politica monetaria delle banche centrali. Sul listino, positivi i finanziari con Generali a +0,23%, Mps +1,62%, Intesa +0,52%, Unicredit a +0,21%. Tim arretra dello 0,27%. Tra gli industriali, Stellantis perde lo 0,56%, Pirelli a -0,37% e Leonardo -0,80%. Per quanto riguarda i principali energetici, Eni cala dell'1,30% mentre Enel lima lo 0,06%. Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in live calo a 169,5 punti rispetto ai 168 punti dell'ultima chiusura. Il rendimento del decennale si attesta al 3,857%, contro il precedente 3,828%.