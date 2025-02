Borse sotto pressione per i timori dei dazi Usa. Piazza Affari in calo: crolla Ferrari e affonda Prysmian

Borse europee in calo

I mercati azionari europei hanno perso terreno all'inizio delle contrattazioni di oggi, dopo che Nvidia, il gigante dei chip, ha pubblicato i suoi risultati con un'accoglienza tiepida e Donald Trump ha minacciato di imporre nuovi dazi all'Unione Europea. Parigi perde lo 0,51%, Francoforte lo 0,80%, Milano lo 0,60% e Londra lo 0,21%.

Borsa, Piazza Affari amplia le perdite a -1,4%, Ferrari a -6,6%

La Borsa di Milano apre a -0,60% con 38.676,16 punti, e cede subito terreno nelle prime battute arrivando a segnare -1,40%, trainata al ribasso dal tonfo del comparto automotive con Ferrari che inizialmente non è riuscita a fare il prezzo per poi aprire a -6,60%, dopo che ieri Exor ha annunciato la vendita di circa il 4% delle azioni con un accelerated bookbuild.

Male anche Stellantis che cede il 2,21% dopo che ieri i conti 2024 hanno mostrato un crollo degli utili del 70%. In rosso anche Prysmian con -7,35% dopo i conti 2024. Anche Stm cede il 2,05%, da giorni si susseguono le voci della richiesta del Mef di un cambio al vertice dell'azienda dei semiconduttori. Tra gli energetici Eni cede l'1,39% dopo i conti 2024. Pirelli in cima al listino dopo i conti con +2,68%. Bene anche Leonardo con +1,60% dopo le indiscrezioni su una trattativa con il fondo saudita Pif per il suo ingresso nella divisione Aerospazio.

Titoli Stato, spread Btp/Bund apre poco mosso a 106 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 106 punti. Il tasso del decennale si attesta al 3,487%, sui livelli della chiusura di ieri.