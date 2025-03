Borsa e lira turca ko dopo l'arresto di Imamoglu. Europa giù in attesa della Fed: a Piazza Affari brilla Leonardo 

Borsa, Europa in calo in attesa della Fed

Apertura in calo per i mercati europei, nel giorno in cui l'attesa è tutta sul meeting della Fed che potrà dare maggiore chiarezza sulle prospettive economiche. A Francoforte il Dax scivola dello 0,41%, mentre Londra perde lo 0,29% e Parigi flette dello 0,1%. Più di mezzo punto viene lasciato da Madrid, -0,53%. Naviga intorno alla parità Amsterdam, mentre Milano dopo una partenza in affanno recupera a -0,07%. L'attesa per la Fed e le tensioni geopolitiche condizionano gli scambi anche in Asia. Shanghai ha chiuso in calo dello 0,1%, mentre Shenshenz ha perso lo 0,32%. Bene Hong Kong +0,17% e soprattutto Seul, con il Kospi +0,62%. A mercati verso la chiusura, in India il Bse Sensex avanza dello 0,28%.

Situazione complessa in Turchia: dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, è stata registrata una perdita di valore della lira turca che ha toccato nuovi record negativi rispetto all'euro, che viene cambiato a 40,24 lire, e al dollaro, che viene cambiato a 36,81 lire. Le contrattazioni alla Borsa di Istanbul sono state temporaneamente sospese dopo che l'indice Bist ha segnato un calo del 6,87% in apertura, in seguito all'arresto del sindaco della città sul Bosforo, importante figura dell'opposizione e ritenuto il principale avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan.

In particolare sul listino milanese Tim arretra dello 0,69%, contrastati gli industriali con Stellantis a -1,04%, Leonardo +2%, Iveco +0,47%, Prysmian -1,55%. Positivi gli energetici principali, con Eni che sale dello 0,57% dopo l’annuncio di un accordo con Vitol su alcuni asset in Africa occidentale. Capitolo finanziari: Unicredit piatta, Intesa lima lo 0,12%, Mps sale dell’,186%, Mediobanca segna +0,50%, Banco Bpm -0,24%.

Lo spread tra Btp e Bund apre a 105 punti, quasi invariato rispetto alla chiusura di ieri (105,2%). Il rendimento si assesta al 3,855%.