Borsa europee miste, Piazza Affari cauta: spread sotto i 185 punti base

Borsa, Europa mista. Piazza Affari in rialzo. Spread sotto i 185 punti base

Prime fasi negative a Piazza Affari, con la tendenza dei mercati verso una frenata dopo aver chiuso la settimana scorsa ai massimi dell'anno per l'auspicata fine dei rialzi dei tassi. A Milano, l'Ftse Mib guadagna lo 0,15% a 28.637 punti. Nel resto d'Europa, a Francoforte il Dax 30 arretra dello 0,06% a quota 15.126 insieme al Cac 40 di Parigi che segna il -0,04%. Londra in positivo con il Ftse 100 che guadagna lo 0,08% a 7.423 punti.

A frenare un pò questo ottimismo sono stati i primi commenti dei banchieri centrali e in particolare quello del presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, il quale ha avvertito che la banca centrale potrebbe non aver ancora smesso di rialzare i tassi. Il Ftse Mib arretra dello 0,15% a 28.558 punti.

Sul listino, negativi gli energetici a maggior capitalizzazione con Eni ed Enel rispettivamente a -1 e -0,26 per cento. Tim recupera terreno con un +1,20% dopo il netto ribasso di ieri, il primo giorno utile per testare la reazione della Borsa all’accordo perla cessione della rete a Kkr. Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit -0,47%, Intesa poco mossa, Banco Bpm +0,24%, Mps -1,14%, mentre Poste sale dell’1,24% dopo i conti. Infine, tra gli industriali, Stellantis piatta e Leonardo in calo dello 0,34%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 182 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 4,54%.