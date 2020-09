Borsa, il Covid affossa i listini. Piazza Affari quasi a -3, male i bancari

Si aggrava il bilancio di Piazza Affari nelle prime fasi di contrattazioni sulla scia del pessimismo scatenato dall'incremento del casi di coronavirus in Europa e negli Stati Uniti: il Ftse arretra del 2,41% a quota 19.055 punti; All Share -2,51%. Negativi energetici (Enel -0,62%, Eni -2%), industriali (Ferrari -1,26%, Fca -3,77%) e Tim con un -2,12%. Tra i finanziari, Unicredit a -4,89%, Intesa Sanpaolo -3,64%, Mediobanca -3,70% e Generali a -2,47%.

Borse europee: estendono perdite, timori per aumento contagi

Le Borse europee dopo aver aperto in calo estendono le perdite. I mercati guardano ai rischi che restano sull'economia per l'effetto dell'emergenza legata al Covid. L'aumento dei contagi in Europa fa temere nuovi lockdown. Gli investitori sono inoltre in attesa di notizie sui vaccini e di nuovi stimoli all'economia negli Usa. A Parigi il Cac 40 cede il 2%, a Francoforte il Dax perde il 2,32%. A Londra l'Ftse 100 scende del 2,62%. A Milano l'Ftse Mib segna -2,14%