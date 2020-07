Borsa Italiana, AIM Italia: nuovo segmento dedicato a PMI, start-up e scale-up

Borsa Italiana, nasce il nuovo segmento di AIM Italia dedicato a PMI, start-up e scale-up per un accesso graduale al mercato. A partire dal 20 luglio nuove modifiche al regolamento di AIM Italia.

A partire dal 20 luglio 2020 entrano in vigore alcune importanti modifiche regolamentari relative a AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dinamiche e competitive, in cerca di capitali per finanziare la loro crescita.

In un’ottica di consolidamento e sviluppo del mercato, testimoniato dal crescente numero di società che scelgono la quotazione su AIM Italia, vengono introdotte alcune modifiche ai Regolamenti AIM Italia, con l’obiettivo di consolidare alcune pratiche, indirizzarne altre e apportare innovazioni in linea con l’evoluzione del mercato.

Tra le principali novità si segnalano:

Introduzione di un segmento riservato agli investitori professionali:

Viene introdotto un segmento riservato agli investitori professionali per rispondere alle esigenze di quotazione di un più ampio numero di imprese. Tale segmento è rivolto, in particolar modo, a società che preferiscono accedere con gradualità al mercato, dotandosi progressivamente delle strutture necessarie, a start-up e scale-up che hanno attivato la commercializzazione di prodotti/servizi da meno di un anno e/o devono ancora avviare fondamentali funzioni/processi strategici previsti dal modello di business, a società che desiderano aumentare la visibilità con gli investitori prima di procedere all’offerta (il cosiddetto ‘just listing’).

Aggiornamento della disciplina del Panel dei probiviri in materia di offerte pubbliche e della revoca:

Viene rafforzato il ruolo del Panel dei probiviri che assume un ruolo determinativo vincolante, con riferimento alle offerte pubbliche su strumenti finanziari negoziati su AIM Italia.. In ottica di massima trasparenza e certezza vengono ulteriormente specificate le condizioni per la revoca dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia. Viene inoltre aggiornata la clausola statutaria relativa all’OPA, che dovrà essere adottata dalle società.

Consolidamento dei presidi in termini di trasparenza e governo societario:

Tra le novità in termini di trasparenza e corporate governance, c’è la richiesta alle società quotate su AIM Italia, di nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto dagli azionisti tra i candidati individuati preventivamente o valutati positivamente dai Nomad. Si richiede inoltre di individuare un Investor Relation Manager quale punto di riferimento interno e costante per gli investitori.

Ulteriori modifiche contenute nell’Avviso di Borsa Italiana sono relative a: disciplina del Nomad, requisiti di ammissione, “mercati designati”, obblighi degli emittenti, operazioni di fusione di un emittente in una società controllata, disciplina in fase di ammissione, obbligazioni convertibili e warrant, penny stock, soglia di capitalizzazione e ricerche.

Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Le difficoltà economico-finanziarie causate dalla pandemia stanno rendendo evidente e urgente la necessità di avere strumenti di finanza alternativa a disposizione delle PMI. Il mercato ed in particolare un Mercato di Crescita quale AIM Italia può giocare un ruolo importante per rafforzare in modo strutturale le imprese sotto il profilo patrimoniale, assicurando la sostenibilità del business tramite l’accesso su via continuativa al mercato dei capitali. AIM Italia sta vivendo una fase di crescita e sviluppo importante e le modifiche al regolamento riflettono la naturale evoluzione del mercato. Da un lato, si incoraggiano le PMI a valutare un accesso graduale al mercato dei capitali, anche a prescindere dalle finestre di mercato, e si facilita l’ingresso a start-up e scale-up che decidono di avvicinarsi alla Borsa per raccogliere capitali necessari al loro sviluppo. Dall’altro, vengono consolidati i presidi di trasparenza e corporate governance, al fine di attrare una più ampia platea di investitori, preservando, al tempo stesso, l’equilibrio regolamentare che caratterizza questo mercato. Continuiamo ad innovare per creare un ambiente ideale costruito su misura per le necessità di finanziamento delle società e siamo certi che le aziende più dinamiche del Paese continueranno a scegliere AIM Italia come punto di riferimento per la raccolta di capitali per la crescita.”