Piazza Affari, Lse vende a Euronext-Cdp: offerta da 4,3 mld

Lse ha accettato la proposta ricevuta da Euronext, assieme a Cdp e Intesa Sanpaolo, per la vendita di Borsa Italiana; l'operazione vale 4,325 miliardi "piu' un ammontare di contanti che rifletta la generazione di cassa" alla chiusura dell'accordo. Sul fronte delle tempistiche l'obiettivo e' di chiudere nella prima meta' del 2021.

BORSA: CON EURONEXT 60 MLN DI SINERGIE LORDE L'ANNO

Il gruppo Euronext con l'integrazione di Borsa Italiana prevede di realizzare sinergie al lordo delle imposte di 60 milioni di euro all'anno entro tre anni. Inoltre è previsto che l'operazione faccia aumentare "immediatamente" l'utile per azione. Lo comunica il gruppo dopo l'accordo con Lseg per l'acquisizione del 100% di Borsa Italiana. Il gruppo prevede 45 milioni di euro di sinergie di costi correnti lordi "principalmente generate dalla migrazione della liquidità di Borsa Italiana e dei mercati dei derivati verso Optiq, la piattaforma di trading proprietaria di Euronext" e sinergie di ricavi lorde di 15 milioni, generate "dall'introduzione del pool di liquidità unico e dal portafogli ordini unico di Euronext in Italia e dallo sviluppo di un'offerta pan-europea di prodotti derivati".