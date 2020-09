Borsa: Milano in calo, -1,27%. Giù Nexi e Stm, balzo Pirelli

Mercato azionario in calo nella prima ora di contrattazioni, avendo invertito la tendenza dopo un avvio positivo. L'indice Ftse Mib segna ora -1,27% a 19.486 punti punti. Cali più pronunciati per Nexi (-2,1%) dopo lo spunto di ieri, Stm (-2,2%), Prysmian, Fineco. Giù Exor (-2%), Enel cede l'1,3%. In ripresa Tim (+0,3%) dopo che il gruppo Oi ha accettato l'offerta per gli asset nel mobile. Bene Saipem e Tenaris, balzo di Pirelli che sale del 3,8% dopo iun report positivo. In positivo Banco Bpm (+1,2%).