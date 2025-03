Borsa, Europa ancora debole con la guerra dei dazi. A Piazza Affari crollo di Iveco

La guerra dei dazi tra Usa, unione Europa, Cina e Canada continua a pesare sui listini: il Ftse Mib di Milano è maglia nera del Vecchio Continente e dopo un avvio in calo dello 0,5% e aver toccato -1% ora cede lo 0,8%. In flessione anche il Cac di Parigi (-0,4%), il Dax di Francoforte (-0,6%), l’Aex di Amsterdam (-0,2%) e l’Ibex di Madrid (-0,3%). I mercati continuano a monitorare gli sviluppi della guerra commerciale in corso, dopo le risposte del Canada e dell'Unione europea ai dazi del 25% su alluminio e acciaio imposti dall’amministrazione Trump.

Gli investitori, dopo il dato di ieri che ha mostrato un rallentamento dell’inflazione annuale degli Stati Uniti – con Wall Street che ha chiuso contrastata - guardano oggi ai prezzi alla produzione Usa e alle nuove richieste ai sussidi di disoccupazione per capire lo stato di salute dell’economia e del mercato del lavoro a stelle e strisce. Sul fronte europeo, si attendono invece i numeri sulla produzione industriale.

Sull’azionario a Piazza Affari dopo un avvio in calo recupera Generali, che guadagna lo 0,5% in seguito alla presentazione dei conti del 2024 sopra i target di piano con un risultato operativo record a 7,3 miliardi, un utile netto stabile e un rialzo della cedola. Tra i pochi titoli positivi anche Italgas (+0,2%) e Brunello Cucinelli (+0,8%) che oggi diffonderà i conti. Vendite, invece, sul comparto bancario, con Popolare di Sondrio (-2,1%) che guida i ribassi dopo che alla vigilia aveva guadagnato il 3% spinta dalla presentazione del piano al 2027. In coda Iveco (-4,3%) e St (-2,9%).

Avvio in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si attesta a 113 punti, in aumento rispetto ai 111 punti del closing di ieri. In lieve aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha segnato una prima posizione al 4,01%, dal 4% segnato al riferimento della vigilia.

Sul mercato valutario, l'euro è in calo a 1,087 dollari (da 1,092 ieri in chiusura). La moneta unica vale 160,68 yen (da 162,06), mentre il cross dollaro/yen si attesta a 147,72 (148,4). In rialzo dello 0,5% il bitcoin a 83.091 dollari. In leggero rialzo il petrolio con il Wti a 67,83 dollari al barile (+0,22%) e il Brent a 71,14 dollari (+0,3%). Il gas ad Amsterdam sale dello 0,7% a 42,5 euro al megawattora.