Borsa, Piazza Affari in rialzo. Lo spread sfiora i 160 punti

Mercato azionario positivo in avvio di seduta, in sintonia con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna +0,24% a 30.495 punti. Piazza Affari ben indirizzata in quest'ultimo scorcio d'anno, con gli indici che ritoccano man mano i massimi del 2023, salendo in modo regolare senza strappi. I mercati si allineano al tradizionale rally natalizio di oltreoceano registrando progressi su tutti i fronti. Sul piano macro in giornate senza particolari riferimenti sono in calendario oggi i dati Usa sulle nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione. Le attese sono per un lieve incremento a 210.000 rispetto al precedente dato di 205.000. Dal Giappone viene invece il dato in calo della produzione industriale a novembre. Sul listino variazioni contenute per i titoli del paniere principale, con prevalenza di rialzi soprattutto tra i titoli dell'energia, ignorati nei giorni scorsi. Terna sale dello 0,4%, Italgas +0,5%, Snam +0,3%, Erg +0,5%. Nell'industria bene Pirelli sul +0,7%, Leonardo +0,5%. Bancari misti con qualche lieve progresso e Bper in calo dello 0,3%. Su Diasorin con un +0,5%

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund apre a 158 punti, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento viaggia intorno al 3,477%. L'euro apre in rialzo sul biglietto verde sopra quota 1,11 dollari, con una crecita di quasi il 3% per l'anno in corso e con il terzo mese consecutivo di guadagni grazie alle aspettative che la Fed inizierà a tagliare i tassi prima della Bce. La moneta unica passa di mano a 1,1116 dollari (+0,14%) ed è in calo sullo yen con il cambio a 156,59 (-0,58%). Giù dollaro/yen a 140,81 (-0,71%).L'indice del dollaro si è mantenuto al di sotto di 101, attestandosi sui livelli più bassi degli ultimi cinque mesi, sulla scia delle aspettative di taglio dei tassi di interesse da parte della Fed nel 2024. Venerdì scorso i dati hanno mostrato che l'indice Pce core, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, è sceso al 3,2% a novembre dal 3,4% di ottobre, inferiore alle previsioni del 3,3%. I mercati stanno valutando circa il 90% di possibilità che la banca centrale inizi il suo ciclo di tagli entro marzo.