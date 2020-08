Borsa, pronta l'offerta Cdp-Euronext. Rumors

Allo scadere del prossimo 21 agosto, data identificata dal Lse Group per raccogliere le prime manifestazioni di interesse per l’asset, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza sarà recapitata a Paternoster Square, sede del listino londinese, una proposta a firma di Cassa Depositi e Prestiti ed Euronext.

Da qualche giorno ormai, scrive il quotidiano, sono in corso contatti ai massimi livelli e il progetto per riportare in mani italiane Borsa spa con un piano che prevede di agire in parternership appunto con il mercato paneuropeo, che come primo azionista ha la Caisse des Depots, omologa della nostra Cdp, con l’8%. Il piano finale vedrebbe passare tutta Borsa sotto il controllo congiunto (50%-50%) di un raggruppamento di soci italiani (guidati da Cassa e Intesa Sanpaolo) e appunto Euronext, con la gestione operativa in mano ai primi.

Entro venerdì quindi una manifestazione d’interesse congiunta Cdp-Euronext sarà presentata ai vertici del London Stock Exchange Group, che sono stati spinti a mettere sul mercato l’asset italiano per superare i rilievi dell’Antitrust europeo nell’ambito del maxi-merger con Refinitiv.