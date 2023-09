BORSALINO il fascino della natura per la primavera estate 2024

Il Giardino dell’Eden è il punto di partenza della ricerca stilistica di Jacopo Politi, Head of Design Borsalino, che per la Primavera-Estate 2024 mette la natura al centro di tutto raccontando una smisurata voglia di leggerezza.

Jacopo Politi, Head of Style Borsalino, ci conduce nel suo personalissimo Giardino dell’Eden alla scoperta della collezione Primavera-Estate 2024, un viaggio immaginifico che celebra la natura in ogni sua forma. Tutto è rarefatto e fluido, dai materiali alle lavorazioni, dalle nuance di colore agli accessori, per una collezione gioiosa che traccia, delinea e sottolinea l’eleganza della leggerezza.

La scelta dei materiali è coerente con la storia di Borsalino, che predilige fibre naturali lavorate artigianalmente. Si comincia col Panama in tutte le finezze, proposto quest’anno nelle inedite versioni Total White a intreccio Fine (Medea) e Total Black con finitura glassata ‘effetto bagnato’ (Andrea). Spazio quindi alla Treccia Paglia, al Papier cerato, al Parasisol e alla Rafia, vera protagonista di stagione, che viene declinata nelle varianti intrecciata, sfrangiata, cucita o crochet, come sul basco Ines che si preannuncia già un bestseller. Sono materiali ariosi e leggeri, quelli della Primavera-Estate 2024, che le lavorazioni manuali degli artigiani Borsalino arricchiscono di motivi geometrici, cinte ricamate e sfrangiature.

Il bianco con le sue infinite sfumature di luce, le delicate nuance pastello e una precisa scelta di colori forti -Ibiscus, Sunset e Tigri Blue- definiscono la scala cromatica di una collezione che ama giocare con gli elementi decorativi. I nastri si moltiplicano: ai classici in grosgrain nei colori Smeraldo, Luna, Azalea e Turchino, si affiancano quelli in raso di seta, in passamaneria, in spago jacquart, in rafia degradè o sfrangiata e in strass baguette e pailettes a ricamo manuale. Nappine, catene e piume si rincorrono da un cappello all’altro trasportandoci in una dimensione gioiosa e spensierata.

Novità assoluta: gli orecchini semovibili del modello Kris. Menzione speciale per i nuovi feltri estivi, leggerissimi e in colori shocking, e per la mini-collezione ‘da cerimonia’, dedicata a chi ama portare il cappello nelle occasioni primaverili più speciali.

Protagonisti della ricca collezione Borsalino in tessuto sono il denim délavé, un leggerissimo tweed estivo e il pizzo sangallo, oltre alle nuove fibre ‘effetto paglia’. Tra le forme inedite, da segnalare il baseball cap completamente aperto sul retro Cardi, le cloche a falda larga Miranda e Donna, i bucket nelle versioni micro (Kori), maxi (Yuri) o multitasche (Worker), il berretto piatto a sei spicchi con maxi-visiera Sun e, infine, il foulard-visiera Kourtney.

È una collezione dedicata al mare quella dei soft-accessories Borsalino: parei, caftani, scialli, twilly, elastici per cappelli e teli mare che incontrano i temi di stagione per celebrare la spensieratezza di momenti estivi indimenticabili.

Servizio fotografico Nick Zonna