Borse, Europa in forte calo dopo la Fed. Yen ai minimi da 24 anni

Borse, Europa in calo sulla scia dei timori lanciati dalla Fed. Hong Kong scivola ai minimi

Il terzo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, alle prese con un'inflazione galoppante, affonda le Borse europee. Sebbene il rialzo di tre quarti di punto fosse ampiamente previsto, a destare una certa sorpresa è stata la previsione della banca centrale secondo cui i costi di finanziamento si manterranno probabilmente al di sopra del 4% per tutto il prossimo anno.

Nei primi scambi a Londra infatti a Londra l'Ftse 100 cede l'1% a 7.168,30 punti, il Dax di Francoforte lascia sul terreno l'1,87% a 12.527,94 punti e il Cac 40 di Parigi scende dell'1,62% a 5.933,92 punti. Mentre a Piazza Affari il Ftse Mib cala dell'1,46% a 21.711 punti.

Il rialzo dei tassi da parte della Federal reserve e il timore che la stretta monetaria prosegua, ha appesantito anche tutti i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con Hong Kong penalizzata dalla scelta obbligatoria di aumento dei tassi sul dollaro locale legato a quello statunitense.

La Borsa dell'ex colonia britannica si avvia infatti alla chiusura in ribasso di circa due punti percentuali, mentre Tokyo (-0,4%) resiste dopo la scelta della Banca centrale giapponese di non variare la politica monetaria con conseguente crollo dello yen ai minimi da 24 anni.

In lieve calo i listini cinesi (Shanghai -0,3%, Shenzhen -0,4%), con Taiwan in ribasso di circa un punto percentuale. Debole anche Seul (-0,6% finale), mentre Sidney ha chiuso in forte calo, con un ribasso finale dell'1,5%. Sulla Borsa australiana sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa e i futures sulla partenza dei mercati del Vecchio continente sono chiaramente negativi.

Borse, prezzo del gas in c alo. Lo spread apre a 223 punti base

Il prezzo del gas è in calo a 184 euro al megawattora in apertura all'hub di riferimento olandese di Amsterdam. La quotazione al Ttf registra un ribasso del 2,95%. Mentre lo spread Btp-Bund apre a 223 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,13%.

Bce, Schnabel: "Gli aiuti a pioggia ci farebbero alzare i tassi di più"

Nel frattempo, Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della Bce in una intervista con la testata "t-online" lancia un monito di allarme: le misure di sostegno pioggia da parte dei governi in questa fase con le politiche di bilancio "possono stimolare la domanda e spingere a rialzo l'inflazione". E alla Bce "potrebbe toccarci di far salire i tassi di interesse anche di più".

No comment invece a una domanda sulle elezioni in Italia, mentre Schnabel afferma come sia "molto importante" portare avanti i programmi avviati per sostenere la crescita tramite Next Generation Eu (quindi quelli del Pnrr). Quando ai tassi di interesse "mi aspetto che il prossimo Consiglio direttivo continueremo ad alzarli. Non posso (non saprei) dire quanto sarà ampio questo rialzo o a che livello smetteremo di alzare i tassi. Decidiamo volta per volta sulla base di una valutazione dell'economia e dei dati sull'inflazione", ha ribadito.