Borse, il boom del settore difesa spinge l'Europa. Piazza Affari ai massimi: Leonardo da record

Borse europee: tutte positive, volano titoli della Difesa

Marzo inizia positivamente per le Borse europee, che chiudono positive con il rally di Francoforte. Il Dax guadagna il 2,85% a 23.137 punti base. Bene anche l'indice Ftse Mib di Piazza Affari: +1,14% a 38.096. In rialzo pure il Cac 40 di Parigi a +1,09 a 8.199. Positivo l'indice Ftse 100 di Londra che avanza del +0,75% a 8.875 punti base. La sessione è stata caratterizzata dall'andamento dei titoli delle aziende produttrici della Difesa, galvanizzate dalle parole di alcuni leader europei, all'indomani del vertice di Londra.

L'italiana Leonardo sale del 16,73%, la tedesca Rheinmetall del 15,28%, il gruppo francese Thales +16,72% e BAE Systems che ha sede a Londra (+13,79%). Gli investitori manifestano anche ottimismo dopo l'annuncio della presidente della Commissione Ue Von der Leyen che ha annunciato un'estensione della valutazione dei target Co2 su 3 anni: Volkswagen vola del 3,4%. Le attenzioni sono anche puntate su giovedi' prossimo quando, secondo le previsioni, la Bce taglierà il costo del denaro di un quarto di punto.

Borsa Milano: chiude +1,07% su massimi da 2007, vola Leonardo

Piazza Affari chiude in rialzo la prima seduta settimanale con il Ftse Mib a +1,07% e sopra quota 39 mila punti (39.069), riportandosi ai massimi dal 2007. Sul listino, vola Leonardo all'indomani del vertice di Londra sull'Ucraina e la sicurezza, durante il quale si è raggiunto un accordo generale sulla necessità di aumentare la spesa per la difesa e le capacità militari. Il titolo balza del +16,13% a quota 44,780 euro per azione. Sprint anche di Iveco a +6,15% e 16,045 euro per azione (massimo storico). Tra gli altri industriali, Stellantis chiude a -0,26%.

Positivo il settore del credito, con Unicredit che sale del 2,69%, Mps +2,06%, Intesa +1,52%, Mediobanca +0,61%. Nel settore del lusso, sotto i riflettori dopo la notizia secondo cui si sarebbe trovata un'intesa per un prezzo fino a 1,5 miliardi di euro per l'acquisto di Versace da parte di Prada, Cucinelli cala dell’1,28% e Moncler lima lo 0,09%. Capitolo energetici con Eni quasi invariata, Enel -1,05% e Snam -0,77% nel giorno in cui ha perfezionato l’acquisto di Edison Stoccaggi.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude in calo a 105,4 punti

Quanto alle obbligazioni, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi chiude a 105,4 punti, in lieve calo rispetto ai 106 punti dell’avvio. Il rendimento del decennale si attesta al 3,543%.