Borse, l'Europa tenta il rimbalzo. Occhi ancora su Bce-Fed. Riscatto di Saipem

Borse, rimbalzo dei listini Ue. A Milano spicca Saipem

Timido rimbalzo dei listini europei a fronte di due sedute di forti vendite: a Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,57%, a Parigi il Cac40 dello 0,65% e a Francoforte il Dax40 dello 0,74%.

In particolare a Milano fa bene Saipem, che guida il segmento principale con un progresso del 4,42%, dopo il tonfo della vigilia quando ha perso il 14,8%. A pagare l'annuncio di questa mattina della firma di un Memorandum of Understanding con Trevi per collaborare allo sviluppo congiunto di un progetto di due sistemi di trivellazione per fori di fondazione di grande diametro destinato ai parchi eolici offshore. Cercano il recupero anche i bancari con Unicredit +2,48% e Mediobanca +2,07%, mentre resta sottotono Bper -1,1%.

Borse, lo spread tenta il raffreddamento a quota 241 punti

A favorire gli acquisti è anche il raffreddamento dello spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi dopo l'impennata innescata dalla decisione della bce di procedere a un doppio rialzo dei tassi tra luglio e settembre. Il differenziale si attesta in apertura a 241 punti, contro i 248 della chiusura della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani scende leggermente ma si mantiene comunque sopra il 4%, al 4,022%, sui massimi da inizio 2014.