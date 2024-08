Borse europee deboli in attesa dell'inflazione Usa. Bene Milano trainata da Mps e Mediolanum

Borse europee: chiudono miste, bene Milano

Chiudono miste le Borse europee in una seduta ad altalena sui mercati internazionali, in attesa dei dati sull'inflazione Usa di luglio, che saranno diffusi mercoledì. Il Dax di Francoforte chiude a +0,12%, pari a 17.723,5 punti. Guadagna anche Londra, con il Ftse 100 che registra +0,50%, a 8.208,71 punti. Bene anche Milano, che segna +0,43%, con 31.918 punti. Chiude in negativo, invece, il Cac di Parigi, che lascia sul terreno lo 0,26%, pari a 7.250,67 punti.

Borsa Milano: chiude in rialzo, +0,43%

Piazza Affari chiude in rialzo in una seduta incerta, caratterizzata dalla cautela degli investitori che aspettano il dato sull'inflazione americana e anche qualche indicazioni che potrebbe venire da Jackson Hole, il tradizionale raduno dei banchieri centrali. L'Ftse Mib archivia la seduta in rialzo dello 0,43% a quota 31.910 punti. A spingere il listino e' il settore del credito con Mps +1,98% e Banco Mediolanum +1,47%. Bene anche Azimut con +1,5%. Vendite per Brunello Cucinelli che perde l'1,02% e Stellantis -0,6%. Giù anche Moncler che lascia sul terreno lo 0,5%.

Titoli Stato: spread chiude poco mosso a 141,8 punti

Chiude poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 141,8 punti rispetto all’apertura di oggi. Il rendimento del decennale si attesta al 3,64%.