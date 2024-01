Borse europee caute, Milano piatta. Spread stabile sotto i 170 punti base

Borsa, Piazza Affari in parità. Btp, rendimento al 3,75%

Avvio di seduta cauto per il mercato azionario, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna -0,08 a 30.541 punti. Nel resto d’Europa, il Dax 30 di Francoforte si attesta in parità segnando il +0,07%, in linea con il Cac 40 di Parigi (-0,02%) e l’Ftse 100 di Londra (-0,03%).

Piazza Affari guardinga in un contesto che sembra improntato alla prudenza in queste prime sedute del nuovo anno, in attesa di fiutare il vento riguardo agli orientamenti delle banche centrali sulla dinamica della politica monetaria e del taglio dei tassi.

Una prima conferma è attesa in serata con le minute dell'ultima riunione della Federal Reserve, da cui si potrà capire qualcosa in più sugli umori dei componenti dell'istituto. Nei prossimi giorni poi in calendario dati sul mercato del lavoro, sull'inflazione in Europa.

Sul listino milanese intanto rimane valido il leit motiv del 2023 che vede gli operatori puntare in primis sui bancari. dopo l'exploit di ieri Monte Paschi accelera ancora con un +1,2%; bene Bpm sul +0,8% e Intesa a +0,6%, Unicredit sul +0,3%. salgono anche gli assicurativi con Unipol +0,5% e Generali +0,4%. Tra le altre blue chip in progresso qualche titolo dell'energia, con Italgas +0,4%, Erg +0,5%. Leonardo segna +0,4%, ribassi per Tim (-0,5%), Stm (-0,6%) e per i petroliferi. Giù anche Diasorin e Amplifon.

Spread tra Btp e Bund tedeschi in calo in apertura di giornata, con una quotazione di 162 punti contro i 164 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale è pari al 3,75%, pressochè invariato dal precedente.