Borse asiatiche in rally con Wall Street. Milano positiva. Spread poco mosso

***Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,6% nonostante Pil, Francoforte +0,66% ***

Borsa: apre in rialzo, Ftse Mib + 0,81

Apertura in rialzo per Piazza Affari, che consolida una settimana di rally: il Ftse Mib e' partito con un guadagno dello 0,81% a quota 18214,07 punti.

Borse asiatiche in rally con Wall Street

Le Borse asiatiche sono in rally, sulla scia di Wall Street, che chiude in forte rialzo, nonostante gli Usa archivino il peggior trimestre dal 2009. Il Pil Usa crolla del 4,8%, ma l'ottimismo sull'efficacia del farmaco Remdesivir galvanizza i mercati. Tokyo sale del 2,83% e Shanghai dell'1,35%. Seul e Hong Kong sono chiusi per festività.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre poco mosso a 224 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre poco mosso a 224 punti contro la chiusura a 225 ieri sera. Il rendimento dei Buoni del Tesoro si attesta all'1,733%.