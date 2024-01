Borse europee in calo, Piazza Affari non brilla. Spread sotto i 170 punti

Europa tutta in calo, Piazza Affari non brilla. Come vanno i mercati oggi

Avvio in calo per le Borse europee. Gli occhi degli investitori sono rivolti ai dati macroeconomici dai quali sono attese indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali. L’inflazione in Francia e Germania è tornata a crescere a dicembre, anche se in linea con le aspettative degli analisti.

In mattinata sarà diffusa la lettura dell'inflazione di fine anno in Europa, a cui sono legate le speranze che la Bce allenti la stretta sui tassi. E nel pomeriggio sono attesi i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, uno dei più sensibili cui guarda la Fed per orientare la politica monetaria. L'indice Cac 40 di Parigi cede lo 0,79% a 7.391,45 punti, il Dax 30 di Francoforte registra una flessione dello 0,67% a 16.505,20 punti e l'Ftse 100 di Londra arretra dello 0,60% a 7.676,64 punti.

Prime fasi negative anche per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che arretra dello 0,86% a quota 30.144 punti. Gli investitori attendono i dati di oggi sull'occupazione negli Stati Uniti e valutano con scetticismo gli ultimi indicatori economici per capire la futura traiettoria della politica monetaria. Sul listino, negativi i finanziari con Generali a -0,40%, Mps -0,69%, Intesa -0,73%, Unicredit -0,80%. Tim arretra dello 0,92%. Male anche gli energetici principali con Enel ed Eni rispettivamente a -0,71 e -0,30 per cento. Per quanto riguarda gli industiali, Leonardo tira il fiato e arretra dello 0,21%, Stellantis cede lo 0,78%.

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre poco mosso a 169 punti, rispetto ai 168 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale si attesta al 3,827%, contro il 3,785% dell’ultimo closing.