Borse europee positive. Atlantia -15%. Peggiorano le aspettative delle imprese

Positive le principali Borse europee coi future di Wall Street in rialzo in attesa delle trimestrali delle grandi banche Usa e nonostante i numeri dei contagi da coronavirus. La migliore e' Londra (+1%), seguita da Francoforte e Madrid (entrambe +0,9%) e Parigi (+0,8%). Milano in coda (+0,3%). Il greggio intanto e' sceso sotto i 40 dollari al barile (wti -1,5% a 39,96 dollari al barile), mentre l'oro e' piatto (+0,05%). In forma i petroliferi, soprattutto Lundin (+2%) e Aker (+3,7%).

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,6%, con in testa materiali, energia e informatica. Bene l'acciaio (+4,4%), con picchi per Thyssenkrupp (+5,4%) e Arcelor Mittal (+4,4%). Su i semiconduttori, in particolare Stm (+2,6%) e Infineon (+2,3%), non Asm (-0,7%). In rialzo le auto, a partire da Peugeot (+1,7%) e Fca (+1,6%), non Volkswagen (-0,1%, tra i componenti Valeo (+2,9%) e Dometic (+2,8%).

Ottimiste le banche, con picco di Dnb (+10,4%) coi risultati del trimestre. Male Commerzbank (-0,9%) alle prese col cambio di vertice e Bank of Ireland (-1,3%). Amplia ancora le perdite a Piazza Affari in attesa delle decisioni del Consiglio dei ministri di domani, mentre alcune forze politiche minacciano la revoca della concessione autostradale se Atlantia non uscirà da capitale di Autostrade per l'Italia. Il titolo segna un tonfo del 15,53% a 11,315 euro, il minimo di giornata. Elevati i volumi scambiati finora.

Peggiorano intanto le aspettative delle imprese sulla situazione economica generale e sulle condizioni di accesso al credito. Secondo l'indagine condotta dalla Banca d'Italia tra il 25 maggio e il 17 giugno 2020 sulle imprese italiane con almeno 50 addetti, i giudizi sulla situazione economica generale nel secondo trimestre del 2020 sono peggiorati rispetto alla precedente indagine condotta in marzo. Le imprese riportano "una ampia flessione della domanda corrente".

Le attese a breve termine sulle vendite sono invece meno pessimistiche, cosi' come quelle sulle proprie condizioni operative. La maggioranza delle imprese indica che "il proprio fatturato ha subito una riduzione a causa della pandemia e prefigura che la propria attivita' torni ai livelli prevalenti prima della crisi sanitaria in poco meno di un anno; solo il 3 per cento delle aziende ritiene di non poter piu' tornare a livelli di fatturato pari a quelli precedenti la diffusione del Covid-19".