Borse europee: si rafforzano con occhi puntati all'America

Le Borse europee procedono in rialzo e si rafforzano sulla scia dei future di Wall Street e dopo le Ue ha toccato al rialzo la stima del pil nell'Eurozona per il 2020 a -7,8%. L'attenzione resta rivolta all'esito delle elezioni presidenziali americane. Gli investitori puntano ad avere un risultato in tempi brevi. C'e' attesa anche per la Fed si stasera. Non dovrebbe essere annunciata nessuna decisione di rilievo, in particolare sui tassi di interesse prossimi allo zero. Ma la Federal Reserve potrebbe decidere di acquistare i debiti degli enti pubblici per aiutare gli Stati, che hanno perso entrate fiscali significative a causa della pandemia. A Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,51%, a Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,99%, a Francoforte il Dax avanza dell'1,24%. A Piazza Affari l'Ftse Mib segna +1,71%.