Borse giù, Francoforte maglia nera. Milano -1,85%. Ko Nexi e Pirelli

Seduta in netto ribasso per le Borse europee, che soffrono durante tutta la seduta, penalizzate dall'andamento del mercato americano. Fra i listini del Vecchio Continente soffrono in particolar modo Milano e Francoforte; a pesare sugli umori degli investitori le nuove tensioni diplomatiche fra Usa e Cina, con le critiche del segretario di Stato Mike Pompeo. Occhi puntati anche sull'andamento della pandemia da coronavirus e sui casi in aumento.

Il peggiore fra i principali indici europei e' il Dax di Francoforte, che si ferma a 12.845 punti, con un calo dell'1,97%; debole anche Piazza Affari (-1,85% a 20.075 punti), mentre sono inferiori i cali di Parigi, col Cac 40 in ribasso dell'1,54% e Londra, dove il Ftse 100 perde l'1,41% a 6.123 punti.