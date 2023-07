Borse mondiali, contraddittorie le attese degli analisti per i prossimi mesi

Borse, si apre la campagna delle trimestrali

Si è aperta "quasi" ufficialmente la campagna delle trimestrali con le indicazioni di JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup. Con particolare attenzione verso quelle che hanno guidato i rialzi delle Borse nei primi sei mesi dell’anno e soprattutto su quali sono le attese per la seconda metà dell’anno. Dopo il buon andamento dei mercati mondiali nella prima metà dell’anno (nonostante la spada di Damocle della possibile recessione che potrebbe partire dagli Stati Uniti ed allargarsi in Europa) i conti del secondo trimestre rappresentano un buon indicatore sullo stato di salute dell'economia.

Secondo Barclays, la maggioranza degli analisti prevede un calo dell'utile per azione compreso tra il 13% e l'8% rispettivamente in Europa e negli Stati Uniti. Quali saranno i settori più up e quelli che faticheranno di più secondo molti osservatori? In primis le società di servizi che stanno mantenendo una maggiore forza, coerentemente con quanto fatto negli ultimi mesi. I servizi, a differenza del manufatturiero, sono riusciti a difendersi dalle criticità dell’inflazione (tassi in salita) rimanendo positivi.