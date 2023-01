Borse, Piazza Affari accelera: il gas apre ancora in calo al Ttf

Borsa Milano: accelera con Europa, +1,49%; su auto, banche

Mercato azionario in forte rialzo in mattinata, in linea con il resto d'Europa, dopo un avvio cauto. L'indice Ftse Mib segna +1,49% a 24.518 punti. In luce i titoli dell'auto, con Stellantis +1,9%, Pirelli +2,7%, Ferrari +1,9%. Bene le banche dove spicca il +2,1% di Unicredit, mentre Intesa sale dell'1,2%, Bper +1,1%, Bper +1,9%. Rialzi diffusi anche nell'energia, su Stm con un +2,6%.

Borse europee: virano in rialzo dopo avvio incerto

Le Borse europee virano in rialzo dopo un avvio incerto. Londra, chiusa ieri, traina i listini con il Ftse. Francoforte guadagna lo 0,76%, Parigi lo 0,55% e Madrid lo 0,62%. Positivi anche i future di Wall Street, con il contratto sul Dow Jones che sale dello 0,62%, quello sull'S&P 500 dello 0,64% e quello sul Nasdaq dello 0,57%. Tra i dati macro, c’è attesa per la diffusione dei dati sull'inflazione e il tasso di disoccupazione in Germania e per l'indice Pmi manifatturiero in Gran Bretagna e Stati Uniti.

Gas: apre in calo a 75,7 euro al Mwh (-1,6%)

Il prezzo del Gas è in calo negli scambi della mattinata all'hub Ttf di Amsterdam. I contratti future per febbraio evidenziano un ribasso dell'1,6% a 75,75 euro al Mwh.

Titoli Stato: spread Btp/Bund a 210 punti, giu' tassi

Positivo il mercato obbligazionario dopo la diffusione dei dati sull'andamento dell'inflazione nei principali lander tedeschi. I numeri hanno mostrato un forte rallentamento in attesa della pubblicazione dell'indice nazionale alle 14. Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi, che aveva aperto a 214 punti, si colloca ora a 211, sostanzialmente stabile rispetto ai 210 della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani cala al 4,50% dal 4,56% della chiusura di ieri. Ancora piu' evidente l'effetto sul tasso del decennale tedesco che scende al 2,38%, dopo aver toccato un picco del 2,49% in apertura di seduta.