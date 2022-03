Borse, Powell sostiene i listini Ue. A Piazza Affari corre Diasorin

Il tech cinese fa ancora da traino per le Borse asiatiche

Le rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, sulla forza dell'economia americana e sulla sua capacita' di superare la stretta di politica monetaria avviata ieri sostengono i listini azionari europei, che tentano di consolidare i guadagni messi a segno la vigilia. Gli indici sono sostenuti anche dal buon andamento delle Borse asiatiche, ancora al traino del settore tech cinese, mentre restano naturalmente al centro dell'attenzione gli sviluppi dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il ministro degli esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha sottolineato che 'le delegazioni sono lontane dal raggiungere un accordo', dopo che ieri indiscrezioni stampa avevano indicato 'progressi' nei negoziati per il cessate il fuoco.

Sembra per il momento scongiurato, intanto, il default della Russia: il ministro degli esteri di Mosca, Anton Siluanov, ha sostenuto che il paese ha pagato in dollari gli interessi sui due bond in scadenza ieri, anche se si attendono notizie sull'effettivo versamento alla luce delle sanzioni sugli asset internazionali di Mosca. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,39%, mentre nel resto d'Europa Francoforte guadagna lo 0,2%, Parigi lo 0,52% e Amsterdam lo 0,74%. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Diasorin balza dell'8,54% dopo la pubblicazione dei conti 2021.

Bene anche Saipem (+2,79%), che si e' aggiudicata un nuovo contratto in Norvegia da 325 milioni di dollari, Iveco (+2,47%) e Interpump (+1,86%), mentre perde terreno Buzzi Unicem (-2,3%) e sono deboli le banche. Sul mercato dei cambi, l'euro si rafforza a 1,1047 da 1,1005 ieri in chiusura. La moneta unica europea vale anche 131,18 yen (130,40), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 118,74 (118,49).

Il rublo torna a scendere a 102,25 per un dollaro da 98,5 ieri. In rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent maggio di nuovo sopra ai 100 dollari al barile: il future sale del 3,26% a 101,21 dollari. La consegna aprile sul Wti sale del 3% a 97,89 dollari. In progresso infine dell'8,5% a 111,4 euro per megawattora il prezzo del gas naturale.

