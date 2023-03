Borse, spauracchio Bce: avvio negativo per i mercati

Borse europee, aprono in calo in attesa Bce

Apertura in calo per le principali Borse europee in attesa del direttivo della Bce di domani che dovrà decidere un nuovo aumento dei tassi di interesse. Rientrato l’allarme (per ora) sul crack della Silicon Valley Bank, ieri il mercato azionario è tornato abbondantemente in positivo, avvio di giornata negativo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib dopo i primi scambi cede lo 0,47% a 26.674 punti.

A Francoforte il Dax cede lo 0,30% a 15.187,45 punti, a Londra l'Ftse 100 lascia sul terreno lo 0,35% a 7.610,50 punti e a Parigi il Cac 40 lo 0,42% a 7.111,68 punti. A Madrid l'Ibex-35 perde lo 0,49% a 9.113,74 punti e l'Ftse Mib di Milano segna -0,30%.

BTp: spread scende in avvio a 183 punti, rendimento decennale sale al 4,32%

Avvio in flessione per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di generale aumento per i rendimenti dei titoli di Stato della Zona euro. Nelle prima battute i BTp fanno meglio dei pari scadenza tedeschi e questo determina un restringimento del differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il Bund, che si attesta in avvio a 183 punti base dai 185 punti del riferimento della vigilia. Sale, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che vale in avvio il 4,32% dal 4,30% dell'ultimo riferimento di ieri.