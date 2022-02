Borse, Ue rossa e nervosa post Bce. Venerdì nero per l'auto: crolla Stellantis

Borse, Milano la peggiora in Europa. Saipem aggancia la parità dopo la riorganizzazione interna

Pioggia di vendite sui titoli auto e assicurativi e tensione in crescita all'indomani del cambio di rotta di Christine Lagarde che per la prima volta non ha escluso un ritocco dei tassi d'interesse già nel 2022: dopo una buona partenza, infatti, le Borse hanno imboccato con decisione la via dei ribassi.

A guidare la classifica al ribasso c'è Milano che perde il 2%, seguita da Francoforte in ribasso dell'1,6%, e Parigi a -0,9%. Londra resiste poco sopra la parità in crescita dello 0,1%. I mercati hanno iniziato così a scontare un possibile ritocco del costo del denaro più rapido delle attese anche nel Vecchio Continente dopo le decisioni similari della Fed per frenare l'impennata dei prezzi.

A calmare gli animi non sono bastati i conti record di Amazon ( leggi qui i dettagli ) e anche i future a Wall Street restano incerti dopo le perdite registrate alla vigilia per il crollo di Meta, Facebook. In generale rialzo soprattutto i rendimenti sui bond governativi, con l'Italia che vede lo spread BTp-Bund allargarsi fino a 155 punti con un tasso all'1,73%.

A Piazza Affari tra i pochi titoli in positivo sul listino principale si salvano Tenaris (+1,6%) ed Eni (+0,9%) grazie alla corsa del petrolio, con il Wti ai massimi dall'autunno 2014. A spingere Eni l'imminente quotazione della controllata Var Energi ( leggi qui i dettagli ).

Il nuovo piano di Intesa Sanpaolo ( puoi recuperarlo cliccando qui ), invece, ha sorpreso gli analisti sul buyback ma per ora non sta scaldando il titolo (-1,8%) che perde quota assieme a tutti i principali bancari, da Bpm (-2,3%) a UniCredit (-1,3%), fino a Mps (-3%) che, secondo indiscrezioni, dovrebbe tenere un collegio sindacale sulla governance. In fondo al Ftse Mib tracollo per Poste (-5,8%) penalizzata dalle pressioni sui BTp e dalle novità del governo sul tax credit legato ai bonus edilizi.

Nel settore auto le peggiori sono Stellantis (-5%), Cnh (-3,8%) e Pirelli (-3,2%). Anche Saipem, positiva in avvio, ha invertito bruscamente la rotta (-1,6%) in attesa che arrivino novità da cda. Fuori dal listino principale tra i petroliferi strappa Saras (+10%).

Sul fronte dei cambi, l'euro continua a guadagnare posizioni sulle principali valute e ora scambia a 1,1481 contro il dollaro (da 1,1442 ieri in chiusura). Prosegue, infine, la corsa del petrolio che il Wti di marzo scambia a 91,7 dollari, sempre al top da ottobre 2014.