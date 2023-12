Borse, ultima sessione dell'anno in rialzo. Il tasso del Btp sotto quota 3,6%

Borsa Milano: apre in cauto rialzo, Ftse Mib +0,18%

La Borsa di Milano apre in cauto rialzo l'ultima seduta dell'anno, in linea con gli altri listini europei. Dopo i primi scambi, l'indice Ftse MIb sale dello 0,18% a 30.386 punti. La sensazione e' che per il 2023 i giochi siano ormai fatti con gli operatori che hanno gia' effettuato tutte le sistemazioni di posizioni in un anno molto positivo per i mercati. Gli investitori restano convinti che il ciclo della stretta monetaria sia ormai terminato e che Fed e Bce possano avviare l'allentamento sui tassi gia' entro il primo trimestre del 2024. Tra i titoli a maggior capitalizzazione, guida i guadagni Moncler, che avanza dello 0,54%. Bene Ferrari, che cresce dello 0,49%. Acquisti anche su Unipol (+0,46%) tra i finanziari e su Brunello Cucinelli (+0,40%) nel lusso. Il titolo peggiore e' Banca Mps che scende dello 0,71%. Tra le altre banche, Unicredit segna +0,16%, Intesa Sanpaolo +0,15% e Banco Bpm +0,13%. Vendute Tenaris (-0,46%), Amplifon (-0,38%) e Prysmian (-0,29%).

Borse europee: future viaggiano in rialzo

Dopo una seduta in cui hanno chiuse deboli e miste, indebolite anche dagli scambi sottili in vista delle festivita', le Borse europee si avviano ad aprire l'ultima sessione del 2023 in rialzo. I future sono infatti positivi: quelli sull'Eurostoxx 50 avanzano dello 0,15%, quelli sul Dax guadagnano lo 0,12% mentre quelli su Londra lo 0,04%. I contratti sul Cac40 sono in rialzo dello 0,13%.

Titoli Stato: spread in rialzo in apertura

Dopo i giorni festivi, lo spread apre in rialzo a 165 punti contro i 160 della seduta di venerdi' scorso. Il tasso del rendimento si mantiene sotto quota 3,6% al 3,592% contro il 3,544% della settimana scorsa. Ad ogni modo il tasso si avvia a chiudere il mese di dicembre con la maggiore flessione mensile dal 2013.