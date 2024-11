Bosch taglia 5.550 posti di lavoro nel mondo, colpita la Germania

Bosch annuncia il taglio di 5.500 posti di lavoro

Bosch, il principale fornitore di componenti per autoveicoli al mondo, ha annunciato l'intenzione di tagliare 5.550 posti di lavoro in tutto il mondo, soprattutto in Germania, a causa delle difficoltà del mercato delle nuove auto.

“Quest'anno la produzione globale di veicoli ristagnerà a circa 93 milioni di unità, o addirittura diminuirà leggermente rispetto all'anno precedente”, ha spiegato il gruppo tedesco in un comunicato, poiché l'industria automobilistica risente del calo della domanda, dei ritardi nel passaggio ai veicoli elettrici e dell'aumento della concorrenza dei produttori cinesi.