Bot, Btp e Titoli di Stato in arrivo: ecco le nuove cedole e scadenze

BOT, BTP e titoli di Stato in arrivo: ecco cedole e scadenze

In arrivo nuovi titoli di Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’emissione di un nuovo BOT in asta mercoledì 27 settembre 2023 con il calendario delle operazioni di sottoscrizione. Si tratta del BOT a 6 mesi con data di emissione 29 settembre 2023 e data di scadenza 28 marzo 2024: gli operatori partecipanti alle aste -secondo quanto riporta quifinanza.it - possono presentare fino a un massimo di 5 richieste di acquisto. L’importo minimo offerto è 6.500 euro. Il MEF ricorda che sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 181 giorni, la commissione massima è fissata nella misura dello 0,10%. I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

In 'preparazione' BTP 5 anni, BTP 10 anni, CCTeu 5 anni e CCTeu 7 anni.

BTP 5 anni (1a tranche)

emissione 2/10/2023

codice ISIN: da attribuire

scadenza 1/2/2029

cedola 4,10%

pagamento cedola 1/2/2024

importo minimo: 4.500 euro

importo massimo: 5.000 euro

BTP 10 anni (3a tranche, ammessi all’attività di stripping)

emissione 1/9/2023

codice ISIN: IT0005560948

scadenza 1/3/2034

cedola 4,20%

pagamento cedola 1/3/2024

importo minimo: 2.500 euro

importo massimo: 3.000 euro

CCTeu 5 anni (19esima tranche)

emissione 15/10/2020

codice ISIN: IT0005428617

scadenza 15/4/2026

tasso annualizzato 3,99%

spread 0,5%

tasso cedolare semestrale 2,028%

pagamento cedola 15/10/2023

importo minimo: 500 euro

importo massimo: 750 euro

CCTeu 7 anni (14esima tranche)

emissione 15/10/2021

codice ISIN: IT0005491250

scadenza 15/10/2030

tasso annualizzato 4,24%

spread 0,75%

tasso cedolare semestrale 2,155%

pagamento cedola 15/10/2023

importo minimo: 500 euro

importo massimo: 750 euro.