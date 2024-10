Bottura, ecco quanto fatturano i ristoranti di uno dei migliori chef al mondo. Cifre a 7 zeri

Ecco quanto fatturano i ristoranti dello chef stellato Massimo Bottura

Massimo Bottura si appresta per un ruolo di spicco nella prossima cerimonia di presentazione delle stelle Michelin 2025. L'evento si terrà a Modena, città natale dello chef e cuore delle sue molteplici iniziative imprenditoriali che lo hanno reso un punto di riferimento nella ristorazione globale e tra gli imprenditori più influenti.

Nel 2023, le aziende di Bottura, Franceschetta Srl e Francescana Srl, hanno totalizzato ricavi combinati di 18,8 milioni di euro, con un Ebitda di 7,7 milioni, registrando un incremento rispettivamente del 3% e del 2,5% rispetto all'anno precedente. Le attività includono l'iconica Osteria Francescana, il ristorante sostenibile Al Gatto Verde, il B&B premiato Casa Maria Luigia e il bistrot Franceschetta58.

Tra le iniziative più care a Bottura c'è "Torno Subito", che promuove la cucina italiana a Dubai e Miami, con un occhio alle atmosfere vacanziere della Riviera Romagnola. L'impegno di Bottura nel settore si estende anche alle collaborazioni con grandi marchi come Gucci, con cui ha aperto quattro "Gucci Osteria da Massimo Bottura" a Firenze, Tokyo, Beverly Hills e Seoul, e Ferrari per il ristorante "Il Cavallino".

Oltre ai successi commerciali, Bottura è impegnato in numerosi progetti a scopo benefico, come i Refettori, che servono pasti a chi ne ha bisogno in varie parti del mondo, e il progetto Il Tortellante, dedicato alle persone con autismo. Il prossimo grande progetto di Bottura è l'espansione di Casa Maria Luigia, che mira a raddoppiare le sue capacità da 12 a 25 camere, trasformandola potenzialmente in un albergo diffuso.