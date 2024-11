Bper porta a casa un utile da 1,14 miliardi, in crescita del 4,6%. Migliorata anche la guidance per il 2024

Bper, l'utile dei 9 mesi sale a 1,14 miliardi (+4,6%)

Nei nove mesi i ricavi sono saliti del 2,9% a 4,13 miliardi di euro con quelli 'core' in progresso del 5% a 4,03 miliardi, grazie alla spinta sia del margine di interesse (+6% a 2,52 miliardi) che delle commissioni (+3,5% a 1,5 miliardi), in particolare di quelle da raccolta gestita (+13,7%). I costi operativi sono saliti del 12,8% a 2,22 miliardi, contribuendo al calo del 6,7% del risultato della gestione operativa, a 1,91 miliardi, mentre il cost income si è attestato al 49,5%. Le perdite su crediti sono scese del 26,6% a 252,8 milioni, con un costo del credito annualizzato di 39 punti base, in calo di 15 punti base rispetto al 2023. I crediti deteriorati rappresentano il 2,8% del portafoglio crediti, valore che scende all'1,3% dopo gli accantonamenti, con un livello di copertura che migliora dal 52,5% di fine 2023 al 54,4%. L'indicatore di solidità patrimoniale Cet1 ratio si attesta al 15,8% grazie all'elevata generazione organica di capitale.

Bper informa anche che "nella seconda metà" di dicembre riunirà l'assemblea per deliberare, tra l'altro sulla sostituzione del presidente del collegio sindacale, Angelo Mario Giudici, recentemente dimessosi, e per modificare lo statuto, introducendo la possibilità di distribuire acconti sui dividendi e procedendo alla scissone parziale non proporzionale della parte del patrimonio della controllata Bibanca inerente alle attività di monetica in favore della capogruppo Bper, nell'ambito del progetto di reinternalizzazione delle attività di monetica attualmente svolte dalla controllata.

Bper conferma la guidance 2024, alza le attese sul capitale

Bper conferma la guidance sui risultati del 2024, con la previsione di un utile di circa 1,3 miliardi di euro. Viene aggiornato, migliorandolo, l'obiettivo dell'indicatore di solidità patrimoniale Cet 1, inizialmente atteso oltre il 14,5% e ora previsto a un livello di circa il 15%. "La banca, potendo contare su un'elevata solidità patrimoniale, continuerà ad adottare oculate scelte gestionali con l'obiettivo di conseguire risultati positivi per l'intero esercizio in linea con la guidance aggiornata", si legge nella nota sui risultati.

Bper, Papa: conti positivi, ora totalmente concentrati sul piano 2027

"I positivi risultati di questi primi nove mesi mostrano ancora una volta il grande impegno di tutti i colleghi nel raggiungimento degli obiettivi del gruppo. Trimestre dopo trimestre confermiamo la nostra capacità di continuare a generare valore, preservando la solidità del nostro profilo patrimoniale e di liquidità". Lo ha sottolineato l'AD del gruppo Bper, Gianni Franco Papa.

"Ora siamo totalmente concentrati sull'attuazione del nostro nuovo piano industriale 2024-2027, focalizzato sul pieno sviluppo commerciale e sull'accelerazione delle nostre economie di scala", ha proseguito. "Oltre la metà delle iniziative del piano è già stata lanciata e stiamo già attuando importanti interventi volti a semplificare il nostro modello organizzativo al fine di poter contare su un assetto più efficace per sostenere la nostra crescita".