BPER al fianco delle imprese per la transizione energetica con 'Target Net Zero'

BPER: un alleato strategico per le PMI nella transizione energetica con la piattaforma 'Target Net Zero'

Il Gruppo BPER si propone come alleato strategico per le imprese italiane nel loro percorso di transizione energetica, rispondendo alle crescenti esigenze di adeguamento alle nuove normative nazionali ed europee, che richiedono standard sempre più stringenti in termini di azione e rendicontazione. L’obiettivo è quello di favorire profili di sostenibilità competitivi sul mercato.

In questo contesto, è stata lanciata la piattaforma digitale “Target Net Zero”, sviluppata dalla società di ingegneria Bluefoundation, specializzata in sostenibilità ed energia. Questo strumento innovativo offre alle piccole e medie imprese (PMI) la possibilità di calcolare le proprie emissioni di gas serra e di redigere un piano di transizione energetica. Il progetto è frutto dell'attività di open innovation del Gruppo BPER, coordinata dall'Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione, e ha visto la partecipazione attiva di un campione di clienti durante le fasi iniziali di sperimentazione.

“Target Net Zero” consente alle PMI di misurare la propria carbon footprint, cioè l’impatto ambientale delle emissioni dirette e indirette di gas effetto serra, e di definire obiettivi di riduzione in linea con gli standard internazionali. Inoltre, la piattaforma permette di costruire un piano d’azione mirato a interventi di miglioramento nella riduzione dei consumi e delle emissioni, sulla base di analisi condotte da esperti in consulenza energetica. Le PMI possono anche quantificare preventivamente gli interventi e investimenti necessari in termini tecnici, economici e di sostenibilità, oltre a identificare fornitori capaci di attuare le misure richieste.

Attraverso questo nuovo strumento, il Gruppo BPER intende supportare le PMI nella redazione dei propri piani di decarbonizzazione e transizione energetica, offrendo consulenza e finanziamenti green allineabili alla tassonomia europea per sostenere gli investimenti necessari. Le soluzioni proposte tengono conto di vari fattori, tra cui il settore di operatività, la dimensione dell’azienda, la localizzazione dei siti produttivi e le fonti energetiche adottate, generando così una roadmap di investimenti chiara, dimostrabile e monitorabile.

“BPER è sempre in prima linea nell’affiancare le aziende nel loro percorso di transizione sostenibile. La recente Direttiva europea ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, recepita dal nostro ordinamento, stabilisce obblighi precisi ai quali le aziende devono attenersi. Per questo è importante fornire tempestivamente il supporto necessario alle imprese per adeguarsi alle normative e per presentarsi al mercato con profili di sostenibilità adeguati e apprezzati da clienti e controparti”, ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Bank Officer di BPER.

Marco Gianotti Pret, Chief Operating Officer di Bluefoundation, ha aggiunto: “In Bluefoundation, crediamo che le PMI possano diventare leader nella sostenibilità, grazie a una struttura snella e all’ausilio di strumenti adeguati. Target Net Zero è una testimonianza del nostro impegno nel rendere la decarbonizzazione accessibile e praticabile per tutte le aziende. Fornendo le risorse, le conoscenze e gli strumenti necessari, non solo aiutiamo le PMI a ridurre la loro impronta di carbonio, ma le mettiamo anche in condizione di prosperare in un'economia a basse emissioni. Insieme a BPER e alle grandi imprese in contatto con le loro filiere, possiamo portare un cambiamento significativo e costruire un futuro sostenibile”.