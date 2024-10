Briatore vende il Twiga: "Sono assorbito dalla Formula Uno". Il favorito è un fondo di Del Vecchio jr

Briatore vende il Twiga: tre fondi internazionali interessati. Ma c'è un grande favorito: un gruppo italiano

Flavio Briatore ha messo in vendita il Twiga, lo storico stabilimento balneare dei Vip di Marina di Pietrasanta. "Ho messo sul mercato il Twiga - spiega Briatore a Il Giornale - e vedremo come finirà". Le indiscrezioni, dettagliate, portano a Del Vecchio junior e alla sua Triple Sea Food. Leonardo Maria Del Vecchio si è fatto avanti, forte della sua straordinaria solidità finanziaria e con almeno 500 milioni da spendere per un disegno che si sta sviluppando con coerenza all'insegna della riscoperta della ristorazione di eccellenza Made in Italy. L'accordo non c'è ancora, ma poco ci manca. Il Twiga starebbe per passare di mano. Sul tavolo di Flavio Briatore ci sono almeno tre offerte: due arrivano da fondi internazionali, la terza è appunto quella di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli di Leonardo, il fondatore di Luxottica, oggi EssiLux.

Del Vecchio junior - prosegue Il Giornale - è chief strategic office della multinazionale dell'occhialeria, ma si è anche lanciato in proprio nel mondo della ristorazione: ha aperto tre locali nel cuore di Brera a Milano, prima il Vesta e quindi Casa Fiori Chiari e la Trattoria del Ciumbia, poi ha rilevato due insegne celebri, Le Carillon a Paraggi e Franco Mare a Marina di Pietrasanta, ribattezzati rispettivamente Vesta Portofino e Vesta Mare. Così Del Vecchio sembra avere le carte in regola per battere gli altri due fondi che pure si sono fatti avanti. Fra i due imprenditori dev'essere scattato un feeling, in controtendenza rispetto al modus operandi classico di Briatore, che ha sempre preferito confrontarsi con soggetti di spessore internazionale.