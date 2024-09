Pizza napoletana, è scontro tra Briatore e Sorbillo: "Sembra gomma da masticare", "La tua è un cracker"

Piazza napoletana, è scontro tra Briatore e Gino Sorbillo: "Sembra una gomma da masticare", "Quella di Crazy Pizza è un cracker"

Si riaccende lo scontro tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo sul tema della pizza napoletana. Il primo ha affermato che uno dei piatti simboli del capoluogo campano assomiglia a "una gomma da masticare", lasciando intendere che la pizza proposta dalla sua catena Crazy Pizza sia migliore. Sorbillo ha prontamente risposto a Radio Crc: "Non sono d'accordo con lui. La sua pizza è più sottile della nostra poiché i suoi pizzaioli usano lo schiacciapizza che è uno strumento elettrico che va a schiacciare tutti gli alveoli della pizza rendendola sottile e croccante. La pizza napoletana, invece, è morbida e facilmente manipolabile".

"La sua è un'altra pizza. - continua Gino Sorbillo - Le pizze con l'impasto all'acqua sono un po' stile 'scrocchiarella', tipo crackers. Lui dice che non siamo stati capaci di tutelare la pizza, poiché è stato l'unico che ha esportato Nel mio caso sono arrivato a superare i 30 punti di vendita. Ho aperto dei locali a Tokyo, Miami e ne stiamo aprendo altri a Roma Termini, Pompei e negli Emirati Arabi. Noi abbiamo una storia".

"Il costo di una margherita in media? 6 euro e 50. - rincara la dose Sorbillo - Briatore la mette a 17 euro, però utilizza anche la notorietà che ha e il suo giro di amici. Bisognerà vedere se Briatore nelle altre città che ha aperto lavora o meno. A Milano io ho otto locali e lui solo uno, perciò non so se lavora tanto oppure no. Non è detto che tutto ciò che è schiacciato può essere pizza. Il termine pizza non lo abbiamo tutelato e ormai è nella bocca di tutti, nonostante siamo stati noi i primi a fare la pizza nella storia che ha trecento anni di storia".