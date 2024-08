Majestas, svanisce il sogno del twiga romano di Flavio Briatore: Capitolium srl finisce in liquidazione

Flavio Briatore, decisa la liquidazione da parte dell’azionista unico lussemburghese Majestas della Capitolium Srl

Non sono passati nemmeno tre anni da quando in un’intervista a “La Repubblica” Flavio Briatore aveva annunciato: “Sì, a Roma aprirà il Twiga, sulla terrazza dell’hotel Bernini, insieme al mio amico Bobo Bocca (“Bobo” è Bernabò Bocca, proprietario del gruppo alberghiero Sina che possiede il citato hotel in piazza Barberini, ndr)”. All’epoca, l’imprenditore aveva suggerito il mese di maggio 2022 come data per la possibile apertura del Twiga. E invece qualche giorno fa è arrivata la pietra tombale sul progetto di far nascere la versione capitolina del noto locale-stabilimento balneare di Forte dei Marmi.

E’ stata infatti decisa la liquidazione da parte dell’azionista unico lussemburghese Majestas (la holding di Briatore e del suo socio Francesco Costa) della Capitolium srl. Questo è il nuovo nome della ex Twiga Roma srl costituita nell’aprile del 2022 nella Capitale davanti al notaio Roberta Capossela da Francesco Menegazzo, consigliere di Majestas. Perché ora si scrive la parola fine?

A ottobre dello stesso anno Majestas aveva venduto per 800mila euro il 20% della newco alla Holding Europa 2021 di Stefano Perrone e alla Arcadia della famiglia Pittarello (già proprietaria del marchio di scarpe Pittarosso, poi finito in concordato). La cessione aveva però una condizione risolutiva legata alla mancata apertura al pubblico del ristorante al 30 maggio 203. La cosa è avvenuta (cioé il ristorante non ha maia perrto i battenti) e così Briatore s’è ripreso quel 20% e ha messo in liquidazione la ex Twiga Roma.