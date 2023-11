Brunello Cucinelli punta al meglio per il suo docufilm: la regia a Tornatore

Brunello Cucinelli, il suo docufilm è affidato al premio Oscar Giuseppe Tornatore

Il docufilm sulla vita del noto stilista e imprenditore italiano Brunello Cucinelli sta prendendo forma. La regia è stata affidata alle sapienti mani di Giuseppe Tornatore - Premio Oscar nel 1990 per ‘Cinema Paradiso’ - che ha già iniziato a girare le riprese nelle località di Magione, Solomeo e Castel Rigone in Umbria, dove è nata e si è sviluppata la maison Brunello Cucinelli nel 1978, apprezzata per la produzione di maglieria pregiata in cashmere.

Oggi è tra le più importanti realtà internazionali attive nel settore del lusso, avendo sviluppato collezioni femminili e maschili di total look, e potendo contare su una rete di boutique di proprietà in tutti i continenti. La Brunello Cucinelli SpA è quotata dal 2012 alla Borsa di Milano nell’indice FTSE Italia Mid Cap. Nel docufilm Cucinelli verrà raccontato nella sua straordinaria avventura di imprenditore illuminato, re del cachemire e mecenate cultore della bellezza, dell’arte, della filosofia.

“Conosco Giuseppe da tanti anni e gli ho chiesto di realizzare un documentario sulla nostra impresa – ha detto Cucinelli a La Nazione -. Lui ha accettato con grande amore. Sarà un lavoro sulla storia dell’azienda, sul nostro marchio: una piccola testimonianza che deve rimanere – ha concluso – per chi verrà dopo di noi”.

“I primi ciak sono stati battuti – si legge sul quotidiano – a Castel Rigone, il paese dove Cucinelli è nato e dove la troupe diretta dal regista ha girato alcune scene legate all’infanzia dell’imprenditore, in esterno davanti alla chiesa e in interni sistemati per l’occasione”.

Come riporta Pambianco, quello delle produzioni cinematografiche con protagonisti noti designer del panorama moda sembra essere un trend in netta crescita. Negli ultimi mesi sono stati infatti annunciati e presentati film su John Galliano, mostrato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Karl Lagerfeld, che vedrà per l’occasione Jered Leto come protagonista, ed Alexander McQueen, che sarà diretto da Oliver Hermanus. Mentre il prossimo gennaio debutterà su Disney+ una serie sul celebre couturier su Cristòbal Balenciaga.