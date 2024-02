Btp valore, al via la terza emissione: tasso minimo garantito al 3,25%

Btp Valore, in arrivo la terza emissione

Un tasso cedolare minimo garantito del 3,25% per il primo, secondo e terzo anno, che sale al 4% per il quarto, quinto e sesto anno. E' la serie dei tassi della terza emissione del Btp Valore, che avrà luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì primo marzo (fino alle ore 13.00), salvo chiusura anticipata. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al termine del collocamento - precisa il Mef - verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Una cedola ogni 3 mesi, tasso di interesse crescente, premio finale extra di fedeltà dello 0,7%, durata di 6 anni, sottoscrivibile in banca, in Posta o via home banking, grazie a un innovativo meccanismo "step-up" che si articola su un periodo di 3+3 anni.

Questa sarà la terza emissione del BTp Valore da parte del Tesoro italiano. La prima, risalente a giugno 2023, ha raccolto oltre 18 miliardi di euro, stabilendo un record sia in termini di valore totale raccolto che per il numero di contratti, che è stato di 654.675. Il BTp Valore 2, emesso lo scorso ottobre, ha quasi eguagliato questo risultato, raccogliendo 17,23 miliardi di euro tra i piccoli risparmiatori. In poche parole, titoli di Stato che hanno portato in cassa al Tesoro – con le precedenti due emissioni – ben 35,38 miliardi con scadenza giugno 2027 e ottobre 2028.

È possibile che il BTp Valore 3 riesca a battere il record delle precedenti emissioni? Sebbene non sia l'obiettivo primario, è plausibile considerando l'interesse dimostrato in passato. La determinante sarà il tasso di interesse comunicato. Attualmente, sul mercato secondario, i BTp con scadenza di 6 anni, che possono essere presi come benchmark per una stima approssimativa del tasso del nuovo strumento, offrono un rendimento del 3,5%. Affinché il Tesoro possa attirare un numero maggiore di investitori, potrebbe essere necessario posizionarsi leggermente al di sopra di questo livello, tenendo conto del premio fedeltà precedentemente menzionato.

Una delle principali differenze tra il BTp Valore e il BTp Italia risiede nella loro natura. A differenza del BTp Italia, che è indicizzato all'inflazione, il BTp Valore è un titolo a tasso fisso. Questo significa che, pur offrendo cedole crescenti nel tempo, il suo rendimento non è vincolato al movimento dell'inflazione, offrendo agli investitori un'opportunità unica di diversificazione nel panorama obbligazionario italiano.