Accordo fra Satispay ed Md: ora i buoni pasto si possono usare nei discount

Buoni pasto: tra MD e Satispay una collaborazione all’insegna dell’etica, da febbraio utilizzabili nei discount

A poche settimane dal suo ingresso nel mercato dei buoni pasto, Satispay, la super app di mobile payment innovativa e indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, stringe un importante accordo con MD S.p.A., uno dei maggiori player della grande distribuzione, tra i primi ad innovare il settore portando in Italia il modello discount. I buoni pasto Satispay sono già disponibili e spendibili in tutti i negozi MD in Italia.

Una partnership strategica ed etica che, specialmente alla luce del trend inflazionistico che ha influito sul caro vita, mira ad offrire anche un sostegno sociale al Paese. La tecnologia diventa così uno strumento al servizio della spesa, capace di alimentare un trend virtuoso che genera valore per i consumatori e per il contesto economico territoriale in cui si inseriscono. Con quasi 30 anni di attività, più di 800 punti vendita e oltre 9000 dipendenti su tutto il territorio nazionale, MD continua ad esprimere lo spirito innovativo del Gruppo alla costante ricerca e definizione delle migliori soluzioni, servizi e politiche commerciali e aziendali ad alto valore aggiunto.

L’accordo è possibile grazie alla sostenibilità del modello Buoni Pasto di Satispay e il suo impatto positivo per gli esercenti. A differenza degli altri player del settore, il modello Satispay Buoni Pasto è basato su commissioni contenute per gli esercenti che accettano i buoni. Questo modello ha consentito ad MD di trovare una soluzione congeniale per combinare le esigenze dei clienti e quelle dell’insegna, rendendo l’esperienza d’acquisto più veloce e vantaggiosa. I lavoratori clienti vedono i loro buoni pasto accettati da più controparti, e dove in questo momento c’è più bisogno, possono anche fare la spesa a prezzi contenuti con un'esperienza d’acquisto ancora più fluida. Giuseppe Cantone, Direttore Commerciale di MD, commenta così l’accordo: “La partnership con Satispay si inserisce in un processo di costante ricerca dell’insegna di soluzioni innovative per soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Riconosciamo l’importanza di adattarci alle esigenze di consumatori evoluti e digital oriented e abbiamo individuato nei Buoni Pasto Satispay un’opportunità per offrire un’opzione sostenibile e trasversale.”

Luca Palermo, Chief Business Development Officer B2B di Satispay, conclude: “Siamo lieti di collaborare con MD, che per la prima volta in Italia introduce nel mondo discount i buoni pasto e decide di farlo con il nostro servizio. È la conferma di essere riusciti a trasferire le caratteristiche di convenienza ed etica che abbiamo combinato in un unico strumento. Questa partnership è la testimonianza del valore aggiunto di cui tutti i lavoratori clienti della catena beneficeranno grazie a Satispay Buoni Pasto”.

Satispay Buoni Pasto, infatti, ridisegna completamente l’esperienza d’uso per i clienti: i buoni pasto, totalmente digitali, vengono caricati automaticamente su una sezione dedicata nell’app Satispay del lavoratore che potrà pagare nei punti vendita MD utilizzando sia il buono pasto che l’eventuale importo extra prelevato dal suo wallet personale. Un processo fluido e veloce come un normale pagamento effettuato con l’app Satispay che velocizza l’operazione alla cassa e permette di utilizzare i buoni anche nei giorni festivi.