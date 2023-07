Ca' Zampa, modello vincente di cliniche veterinarie con 350 professionisti

Ca’ Zampa, forte crescita della rete di cliniche veterinarie e risultati in linea con il piano aziendale. Dal Fondo G Square un piano pluriennale di investimenti: i dettagli

Ca’ Zampa, azienda che ha avviato quattro anni fa lo sviluppo di una rete di qualità di cliniche veterinarie in Italia, sta crescendo rapidamente e conta oggi su 24 strutture in Italia, con circa 350 professionisti che vi lavorano. Nei primi anni di crescita del progetto imprenditoriale sono state aperte strutture veterinarie nuove, con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma integrata di cliniche per pet, secondo un format innovativo e centrato sulle esigenze dei veterinari.

Gli attuali risultati di Ca’ Zampa sono in linea con gli obiettivi di breve e medio periodo e registrano una crescita media della rete di strutture del 20% rispetto all’anno precedente (la crescita media del settore è dell’8%). Per una azienda in grande espansione, che effettua rilevanti investimenti e ben patrimonializzata, le perdite di bilancio che oggi registra sono fisiologiche e coerenti con il piano di crescita, sono ampiamente coperte da aumenti di capitale già fatti o programmati e sono evidenza della volontà di conquistare velocemente quote di mercato.

