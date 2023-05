Pet food, gli italiani ricercano il "made in Italy" anche per gli amici pelosi

Pet food, gli italiani ricercano la qualità del "made in Italy" anche per i loro animali domestici

L’attenzione per i propri amici a quattro zampe si manifesta sempre più con la cura che si dedica alla scelta della loro nutrizione. Spesso, infatti, chi possiede un cane o un gatto da compagnia lo considera “uno di famiglia” e perciò, quando sceglie come nutrirlo, seleziona i prodotti con gli stessi criteri che applica alla sua alimentazione e a quella dei suoi familiari. Questa è la fotografia scattata dalla nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, che ha approfondito i trend di consumo emersi nel corso del 2022 nel mondo della nutrizione per cani e gatti domestici.

In riferimento al 2022, l’Osservatorio Immagino ha rilevato le caratteristiche e l’andamento delle vendite di oltre 4.700 prodotti del pet care, per circa l’80% destinati all’alimentazione di cani e gatti, identificandone le principali tendenze di mercato. “Tra tutti i fenomeni di consumo monitorati, il pet care mostra i trend più dinamici nelle aree del free from, del rich-in e dell’italianità” spiega Samanta Correale, business intelligence manager di Gs1 Italy.

"Sono questi tre ambiti - spiega la Correale - a sviluppare la maggior parte dell’offerta e della domanda di prodotti destinati alla nutrizione di cani e gatti, analogamente a quanto accade per l’alimentazione umana. Quindi, se è vero che gli italiani mostrano una maggiore attenzione per la propria salute e per la propria alimentazione, i pet owner affrontano con questo stesso approccio anche la nutrizione del proprio animale da compagnia". Ma vediamo meglio cosa significa.