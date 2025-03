Ca' Zampa, non solo BluVet: la moglie di Passera acquista tre nuove cliniche veterinarie. Maxi operazione da 2,3 mln

Ca' Zampa, lo shopping delle tre strutture è costato complessivamente oltre 2,3 milioni

Non c’è stato solo l’acquisto del Gruppo BluVet di cliniche veterinarie fra le recenti operazioni di Ca’ Zampa, il gruppo che opera nello stesso settore di cui Giovanna Salza (moglie di Corrado Passera) è amministratrice delegata e fondatrice. Qualche settimana fa, infatti, Ca’ Zampa ha finalizzato l’acquisto di tre nuove strutture di alto livello: l’80% del Centro Chirurgico Veterinario Campanale ad Andria, il 100% della Clinica Veterinaria Vigna Clara a Roma, che consolida la presenza nella capitale e il 100% delle Cliniche Veterinarie Pinerolesi in Piemonte.

I documenti societari appena depositati che lo shopping delle tre strutture è costato complessivamente oltre 2,3 milioni di euro. In particolare per il Centro Chirurgico Veterinario Campanale (che nel 2023 ha fatturato oltre 400mila euro) sono stati corrisposti oltre 508mila euro rappresentati dal 72% di Vincenzo Campanale per 437mila 588 euro e il 4% ciascuno per 35mila 617 euro da Giuseppe De Cata e Diana Lenoci: Campanale è rimasto socio con il 14% e gli altri due azionisti con le quote residue. La totalità della Clinica Veterinaria Vigna Clara è invece costata 1,01 milioni e a vendere alla Salza è stato l’unico socio Federico Coccia. Infine rilevare il 100% delle Cliniche Veterinarie Pinerolesi, che nel 2023 hanno fatturato circa 800mila euro, ha comportato un esborso di oltre 810mila euro che sono stati pagati in parti eguali ai due soci al 50% Sergio Fiora e Rossana Raineri.