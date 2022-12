Cala l'inflazione negli Usa: +7,1%. Borsa, mercati cauti in attesa della Fed

Usa, inflazione ai minimi da un anno. Borse deboli nel giorno della Fed, attesa per Powell sul rialzo dei tassi

L'inflazione americana è scesa più del previsto: ci si aspettava un +7,3% e invece l'indice dei prezzi al consumo su base annua viaggia a +7,1%. Un rallentamento che ha messo in agitazione i mercati, che attendono, però, la decisione della Federal Reserve sul rialzo dei tassi di interesse.

In chiusura i listini hanno frenato un po’, ma comunque mettono a segno una buona seduta. Intanto Wall Street festeggia confidando nel probabile ammorbidimento della politica monetaria della Fed. Si ritiene che il rialzo dei tassi sarà dello 0,50% (non 0,75% come nelle ultime quattro volte).

Borsa, mercati cauti in avvio di seduta in attesa della Fed

Mercato azionario molto cauto in avvio di seduta, con la quota che oscilla intorno alla parità, in attesa dell'appuntamento della Fed in serata. Indice Ftse Mib sul -0,02% a 24.632 punti. Piazza Affari come prevedibile inizia la giornata al passo, con l'attenzione rivolta alla decisione sui tassi, ma anche alle previsioni economiche e alle parole del presidente Powell per capire le mosse future.

Sul listino variazioni contenute delle blue chip, con spazio al rialzo per Tenaris (+1,7%), Saipem (+1%) e Nexi (+1%). Giù Moncler (-0,9%). Miste le banche con prese di beneficio per Bpm (-0,4%) dopo il rialzo di ieri e rialzo per Unicredit (+0,6%). Tim su dello 0,7%.

Fed, forte attesa per le parole di Powell

Dopo il dato sui prezzi al consumo, oggi si terrà la riunione della Banca centrale Usa e di quella del Giappone proprio sulla politica monetaria, mentre giovedì 15 dicembre il bis con Bce e Bank of England.

L’attesa su entrambi i fronti è di un rialzo del costo del denaro di 50 punti base, ma non sono escluse sorprese. L’attenzione sarà massima sulle possibili risposte del presidente Jerome Powell e sui cosiddetti “dots”: cioè sulle prospettive dei tassi d’interesse nel 2023.