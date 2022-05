Calcio, il Monza manda in rosso Silvio: il sogno Serie A è già costato 70 mln

Calcio, il bilancio 2021 dei brianzoli, ancora in rosso dopo quelli passati. Menomale che c'è Fininvest...

Sognando la Serie A, ma con il portafoglio in rosso. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, mentre spera nei playoff per la qualificazione ai piani alti, deve fare i conti con un bilancio 2021 non proprio al top. Nelle scorse settimane, l’assemblea degli azionisti, ha preso atto di un esercizio 2021 che ha registrato un passivo di 31,2 milioni.

A renderlo noto l’agenzia di stampa economica Radiocor che, secondo quanto può ricostruire, il rosso “verrà ripianato integralmente mediante parziale utilizzo per pari importo della voce versamenti in conto capitale presente nel patrimonio netto”, ovvero “con i capitali che Fininvest aveva messo preventivamente a disposizione del club”. Nel complesso il 2021 è stato un altro annus horribilis per tutto il calcio europeo dal punto di vista dei conti e anche in Italia, dalle big alla serie cadetta, le perdite accumulate sono rilevanti.

Secondo quanto ricostruito da Radiocor, la holding della famiglia Berlusconi aveva comprato il Monza nell'autunno 2018 "sborsando 2,9 milioni di euro e, grazie a importanti investimenti sulle varie campagne acquisti, compresa l'ultima, sul centro sportivo di Monzello e sul nuovo stadio, ha rilanciato il club portandolo prima in Serie B e, ormai da due anni, in lotta serrata per la promozione in Serie A".

Del resto, il sogno è un derby Milan-Monza come ha sempre detto l'amministratore delegato Adriano Galliani, per 30 anni dirigente del club rossonero. Il rovescio della medaglia della veloce crescita del club è il conto economico, aggravato, come per tutte le squadre di Calcio, dal Covid, che ha penalizzato sia il 2021 con una perdita di 31,2 milioni sia il 2020, in cui la perdita è stata di 26,7 milioni. Facendo due conti, secondo quanto ricostruito dall'agenzia, il conto per Belusconi è assai "salato": "Contando l'investimento iniziale di 2,9 milioni, il passivo del 2018 di 1,68 milioni e quello del 2019 9,25 milioni, Fininvest ha così speso complessivamente 71,7 milioni per il Monza".

