Caldo, alle stelle le vendite di gelati (+30%) e acqua. Boom per gli anti-zanzare

Caldo, alle stelle le vendite di gelati (+30%) e acqua

Dopo l’instabilità e le piogge delle scorse settimane, l’ondata di caldo è arrivata anche al Nord provocando un’importante impennata di consumi di prodotti tipicamente estivi.

Lo segnala l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione con 70 realtà tra ipermercati e supermercati) evidenziando come nell’ultima settimana la vendita di bottiglie d’acqua sia aumentata del 20% riportandosi ai livelli medi della stagione.

Stesso discorso vale per frutta e verdura, con meloni e angurie che crescono del 15%. Forte incremento anche per gelati (+30%), yogurt (+10%) e succhi di frutta e bibite (+15%).

“Da segnalare, poi – aggiunge Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – anche un deciso aumento delle vendite di prodotti ‘anti-zanzara’, con il raddoppio degli acquisti per repellenti, diffusori e insetticida. In considerevole ascesa anche le richieste di ventilatori e climatizzatori”.

Più in generale, infine, da rilevare la grande attenzione dei consumatori verso i prodotti in offerta e a marchio ‘Il Gigante’ che, riaspetto a un anno fa, fanno registrare un +15%. “Segno che le famiglie - conclude Panizza - devono far quadrare i conti e rivolgono particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo”.